Vivo per miracolo. L’immagine simbolo dell’uomo sopravvissuto alla furia di Milton per 19 ore sfidando onde alte 7 metri

Lo scorso 10 ottobre alle 13:30 un elicottero della US Coast Guard sorvola il Golfo del Messico e soccorre un naufrago rimasto aggrappato per 19 ore a un frigorifero a pozzetto. L’operazione di salvataggio è avvenuta a circa 30 miglia (48 km) dalla costa, al largo di Longboat Key, nella contea di Sarasota, sulla costa occidentale della Florida. Questa scena è diventata una delle immagini simbolo dell’uragano Milton, che ha colpito la Florida a sole due settimane di distanza dall’uragano Helene. Il bilancio attuale è di 16 morti e danni stimati per oltre 50 miliardi di dollari con più di due milioni di edifici ancora senza fornitura elettrica.

La vicenda del naufragio ha avuto inizio alle prime luci dell’alba del 9 ottobre quando l’uomo, capitano di un peschereccio, ha preso il largo per andare a effettuare una riparazione su un isolotto 20 miglia a ovest di St. Petersburg (Florida). Nel pomeriggio, mentre l’imbarcazione rientrava in porto il timone si era impigliato a una cima divenendo inutilizzabile e costringendo l’uomo a chiedere aiuto alla Guardia Costiera. Nel frattempo, Milton si stava avvicinando alla costa e le condizioni metereologiche si erano fatte proibitive. A quel punto il controllo di terra, prima di perdere ogni contatto dopo le 18:45, gli ha raccomandato di indossare il giubbotto salvagente e tenere sempre acceso il radiofaro. Intorno alle 20:30, nei pressi di Siesta Key, l’uragano Milton aveva già cominciato a sferzare la costa occidentale del Paese con venti superiori a 200 Km/h – U3 sulla scala Saffir-Simpson.

Il passaggio di Milton nella notte tra il 9 e il 10 ottobre ha generato più di 19 tornado sul territorio della Florida, anche se fortunatamente l’entità e la forza dei venti è andata via via diminuendo. Nonostante questo, per i meteorologi si tratta di un evento atmosferico del tutto anomalo che desta non poche preoccupazioni. Infatti, se il Golfo del Messico non avesse registrato temperature così elevate con tutta probabilità Milton non sarebbe cresciuto con la stessa intensità. Si temeva la catastrofe per via della sua straordinaria rapidità di sviluppo: in poco più di 7 ore era passato da U1 a U5 (venti +252 km/h). Quando Milton ha colpito la terraferma però era già sceso a U2, registrando venti tra i 144-177 km/h.

L’indomani, durante le operazioni di soccorso, il tenente Logan era uscito in ricognizione per ripercorrere la scia dell’uragano seguendo il segnale del radiofaro: “All’inizio l’abbiamo scambiato per una boa.” – non si aspettavano di ritrovare l’uomo così distante dalla costa – “Ricordo di aver guardato in basso e di averlo visto lì, aggrappato alla ghiacciaia. Uno dei giorni più belli della mia vita, c’era un uomo che sbracciava, aveva i capelli ricoperti di sale come il protagonista di Cast Away. Ci siamo emozionati perché è stato come trovare un ago in un pagliaio.”. Come si può evincere dalle immagini del SAILDRONE, l’uomo è sopravvissuto a uno scenario apocalittico per 19 ore affrontando onde di 7 metri con venti che soffiavano a più di 144 km/h. Il capitano del peschereccio dopo il salvataggio è stato ricoverato presso l’ospedale di Tampa.



