Bianca Censori è manipolata da Kanye West? È questa la domanda che in tantissimi si sono posti dopo i recenti Grammy Awards. I video e le immagini di Bianca sul tappeto rosso dei Grammy hanno fatto in pochissimo tempo il giro del mondo; e sono numerose le polemiche.

Kanye e Bianca arrivano sul red carpet. Il celebre rapper tutto vestito, la moglie – classe 1995 – si presenta invece con un lungo cappotto di pelliccia nera che, poco dopo, si toglie rimanendo con un “mini abito” – per così dire – totalmente trasparente.

Ma oltre il corpo di Bianca, non sono passati inosservati anche i suoi occhi: lo sguardo sembra assente, opaco. Bianca appare inespressiva. E Kanye sembra quasi dirle cosa fare: in che modo muoversi, girarsi, mostrarsi alle persone e, soprattutto, alle numerose telecamere.

Poi, il rapper si è vantato sui social: “Mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra” ha scritto.

Ma diciamoci la verità, cosa sarebbe accaduto in caso contrario? Se Bianca si fosse vestita come Kanye e Kanye si fosse “vestito” come Bianca?

Bianca Censori è manipolata da Kanye West o è invece, per così dire, sua “complice”?

di Filippo Messina