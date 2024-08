A Chicago protesta pro-Palestina, “Stanchi di questa politica”

20 Agosto 2024

​ CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una giovane palestinese-americana, tra le organizzatrici della manifestazione di protesta tenuta a Chicago all’apertura dei lavori della convention democratica, dice: “Siamo qui per dire che non voteremo per Harris e neanche per il partito repubblicano. Siamo stanchi di entrambi e della politica che abbiamo qui. Vogliamo che le nostre voci siano ascoltate”.

(Intervista di Stefano Vaccara)