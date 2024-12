A ottobre tornano a crescere gli occupati in Italia

2 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie dal mondo del lavoro in Italia. Dopo il calo di settembre, torna a crescere nel nostro Paese il numero di occupati, che si attestano a 24 milioni 92 mila; l’aumento – pari allo 0,2%, 47 mila unità in più – coinvolge i dipendenti permanenti e gli autonomi, mentre calano i dipendenti a termine. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che anche la crescita dell’occupazione che si registra rispetto a ottobre 2023, +363mila occupati, è sintesi dell’aumento tra i dipendenti permanenti e tra gli autonomi e del calo tra i dipendenti a termine.

