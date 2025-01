Agrigento Capitale Cultura, Miccichè “Giornata unica e irripetibile”

18 Gennaio 2025

​ AGRIGENTO (ITALPRESS) – “È una giornata importantissima, sono emozionato. Non è sempre che il Presidente Mattarella viene a fare visita qui ad Agrigento, questa è un’occasione unica. Sono orgoglioso affinché la mia città possa dimostrare quello che realmente vale”. Così all’Italpress il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, a margine della cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale Italiana della Cultura 2025, che si è tenuta al teatro Pirandello, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “E’ una giornata unica e irripetibile. L’accoglienza, il dialogo, le relazioni tra le etnie del Mediterraneo sono state filo conduttore nel nostro dossier. Questo ci ha caratterizzato, oltre al patrimonio culturale. Penso che andrà tutto per il meglio”. xd6/vbo