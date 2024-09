Al via rete siciliana dei borghi marinari, firmata intesa a Siracusa

26 Settembre 2024

​ SIRACUSA (ITALPRESS) – Nasce la Rete siciliana dei borghi marinari. E’ quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto in occasione di “Divinazione – EXPO 24” a Siracusa. Su iniziativa dei Galp, Gruppo Azione Locale Pesca, dell’isola e del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, i sindaci dei 26 comuni che hanno avuto il riconoscimento di “Borgo Marinaro” hanno firmato l’accordo, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Salvatore Barbagallo.

