Autonomia, Amato “Vigileremo sulla qualità delle cure”

21 Giugno 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Sull’autonomia differenziata “la Federazione degli Ordini dei Medici è stata piuttosto critica: ovviamente la accettiamo e ci adegueremo, ma

presseremo parecchio per avere chiarezza su quali siano le responsabilità delle regioni. Vigileremo anche sulla qualità e sicurezza delle cure”. Lo ha detto Toti Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, a margine di “Innogea Talks”, organizzato nel capoluogo siciliano alla presenza di numerosi esponenti provenienti dal mondo delle istituzioni, della politica e della sanità.

