Autostrade, Tomasi “Innovare rete per mobilità sempre più digitale”

21 Agosto 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – “Dobbiamo rigenerare una rete che ha più di 60 anni, che è estremamente complessa e con volumi di traffico sempre crescenti. Quindi tecnologie di costruzione, tecnologie di rigenerazione e abbiamo anche bisogno di potenziare questa rete in alcuni nodi che sono fondamentali per il Paese”. Lo ha detto all’Italpress l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, a margine del Meeting di Rimini.

