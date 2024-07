Canottaggio, De Filippis “Siamo molto cariche per Parigi”

22 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Nell’otto femminile di canottaggio in partenza per Parigi c’è anche Linda De Filippis, La 25enne di Varese, esordiente, è entusiasta di poter vivere questa esperienza a cinque cerchi con le sue compagne. Il canottaggio azzurro si presenta in formato record a questa edizione dei Giochi, con 37 atleti e tanto orgoglio come dimostrato anche in occasione della presentazione dell’intera spedizione per l’edizione parigina.

