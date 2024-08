Controlli in mare della Guardia di Finanza in Sardegna

12 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ CAGLIARI (ITALPRESS) – I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari hanno controllato numerose imbarcazioni che affollano le coste della Sardegna, rilevando più di cento violazioni per l’inosservanza delle norme che disciplinano il turismo marittimo, anche a tutela del delicato ecosistema delle aree marine protette. La Guardia di Finanza di mare ha individuato oltre 70 soggetti che svolgono attività di noleggio abusivo o irregolare di imbarcazioni da diporto, sanzionandoli per un totale di 200 mila euro.

col4/gtr