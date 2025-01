Crosetto “Rafforzare l’industria europea della difesa”

13 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “E’ surreale perché un Paese come la Polonia abbia una procedura di infrazione dall’Europa perché investe nella difesa del continente. Dobbiamo rafforzare l’industria della difesa europea”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha partecipato alla riunione a livello ministeriale in formato a 5, con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, che si è tenuta a Varsavia.

sat/gsl (Fonte video: Ministero della Difesa)