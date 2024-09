Fondazione Santa Lucia, Urso “Ok ad amministrazione straordinaria”

10 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una riunione risolutiva. La proprietà ha accolto la richiesta unanime di forze sociali, sindacati e

istituzioni per accedere all’istituto dell’amministrazione straordinaria. E’ sicuramente la via migliore per garantire la continuità di un’eccellenza come il Santa Lucia e preparare gli scenari del futuro affinché ci sia la garanzia di un’azione pubblica che possa garantire lo sviluppo di questa eccellenza a servizio dei nostri cittadini”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, al termine del tavolo sulla Fondazione Santa Lucia. (ITALPRESS).

