Gualtieri “Grande emozione il ritrovamento della fullonica a Roma”

14 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “È una grande emozione questo ritrovamento, nessuno sapeva dell’esistenza di questa grandissima fullonica, una delle più grandi conosciute, una lavanderia di grandissime dimensioni, proprio nel cuore di Roma perché sulle banchine del Tevere si utilizzava l’acqua per queste attività”. Lo ha detto il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, a margine della visita alle scoperte archeologiche nel cantiere di piazza Pia.

