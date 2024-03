Innovazione e sostenibilità trainano la crescita del settore agricolo

26 Marzo 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Investimenti per oltre 30 milioni l’anno in attività di Ricerca e Sviluppo; agricoltura 4.0 e biologico in continua crescita. E’ il quadro che emerge dal nuovo Osservatorio Agrofarma: il report, presentato a Palazzo Madama, intende fornire informazioni con scadenza semestrale sullo stato dell’arte dell’agricoltura italiana.

