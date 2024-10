ITA Airways, nuovi voli per Dubai e Bangkok da Roma Fiumicino

9 Ottobre 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – Le novità della stagione invernale e i numeri del 2024 che tracciano la crescita della compagnia aerea. È quanto ha annunciato ITA Airways al TTG Travel Experience di Rimini. Emiliana Limosani, chief commercial officer del gruppo e ceo del programma fedeltà Volare, ha illustrato in particolare le due nuove rotte da Roma Fiumicino a Dubai e Bangkok che puntano a rafforzare la presenza di Ita nel mercato asiatico.

