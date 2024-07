Latina, Lo Voi “Mafia esiste e continua a estendere il suo controllo”

3 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le indagini confermano che i gruppi di natura mafiosa non solo esistono e continuano a esistere, ma continuano a espandere il loro territorio, la loro presenza e la loro occupazione di alcuni settori della pubblica amministrazione. E continuano a commettere tutti i reati tipici delle associazioni mafiose storiche: traffico di stupefacenti, estorsioni e usura”. Lo ha detto in conferenza stampa, Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma, illustrando l’operazione della Direzione Investigativa Antimafia e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina.

xc7/col3/gtr/