Lavoro, Bombardieri “Chiediamo giustizia per gli incidenti mortali”

28 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a chiedere la procura speciale, che non serve a fare gli sceriffi, ma per avere un coordinamento delle notizie che oggi non ci sono. Se il ministro Nordio ci dice che la procura speciale non serve, ci dica quanti processi sono stati fatti negli ultimi dieci anni e quante assoluzioni e quante condanne ci sono state”, ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in conferenza stampa.

