Lollobrigida “Destinate a giovani agricoltori terre sottratte a mafie”

1 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Questo Protocollo garantisce alle giovani generazioni che vogliono approcciarsi all’agricoltura, la possibilità di avere terreni dove sviluppare la loro attività e averli ovviamente con tutte le agevolazioni del caso. Questi beni, preda della criminalità organizzata, diventano produttivi di un valore che è quello del lavoro, agganciate a questi terreni ci saranno poi iniziative sociali che spiegano ai ragazzi come evitare di cadere preda delle organizzazioni criminali”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della firma del protocollo d’intesa tra il Masaf e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

