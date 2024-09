Maltempo killer nel Foggiano, ricognizione aerea dei Vigili del fuoco

18 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ FOGGIA (ITALPRESS) – Ricognizione aerea con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco sull’area colpita, la notte scorsa, dal nubifragio tra San Severo e Apricena, in cui ha perso la vita il caporeparto Antonio Ciccorelli. Il corpo del Vigile del fuoco è stato recuperato dai colleghi sommozzatori nell’abitacolo dell’auto di servizio, poco più a valle dal punto dove era stata travolta durante le operazioni di soccorso di una vettura. In salvo un collega che era riuscito ad abbandonare il veicolo. vbo/gtr