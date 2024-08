Manovra, Bernini “Rifinanzieremo il taglio del cuneo fiscale”

23 Agosto 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – “Cercheremo e faremo quello che abbiamo già avviato con la manovra precedente, ossia lavorare al meglio delle nostre capacità e mettere tutta la forza che abbiamo sia nella stabilizzazione degli ottimi risultati occupazionali, sia del recupero dell’evasione fiscale, sia nel riduzione del cuneo fiscale. Rifinanzieremo il taglio del cuneo e questa è un’ottima notizia per il mondo del lavoro”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

