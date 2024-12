Mattarella riceve referendari nuova nomina Corte dei Conti

2 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i referendari di nuova nomina della Corte dei Conti, accompagnati dal presidente, Guido Carlino, dal presidente aggiunto, Tommaso Miele e dal Procuratore generale, Pio Silvestri. Dopo l’intervento del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, il presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

(Fonte video Quirinale)

pc/