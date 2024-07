Mattarella “Sostenere l’Ucraina significa difendere la pace”

24 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Spinge a grande tristezza vedere che il mondo getta in armamenti immani risorse finanziarie, che andrebbero, ben più opportunamente, destinate a fini di valore sociale. Ma chi ne ha la responsabilità? Chi difende la propria libertà – e chi l’aiuta a difenderla – o chi aggredisce la libertà altrui?”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare, al

Quirinale.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)