Medicina Top – 23/11/2024

23 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – L’importanza degli screening in oculistica, i nuovi tipi di anestesia e il supporto psicologico ai malati oncologici e alle loro famiglie: sono i temi della quarantaquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Francesco Bandello, direttore dell’Unità di Oculistica del San Raffaele di Milano; Alessandra Mondovì, specialista in Anestesia e Rianimazione dell’Humanitas di Rozzano; Elena Canavese, counselor specializzata nel trattamento di malati oncologici

fsc/gsl