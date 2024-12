Medicina Top – 7/12/2024

7 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Malattie cardiache nelle donne, disturbi stagionali dell’umore e storia della medicina: sono i temi della quarantacinquesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Daniela Trabattoni, specialista in cardiologia e responsabile del Monzino Women Heart Center, del Centro Cardiologico Monzino di Milano; Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano; Paolo Mazzarello, specialista in Neurologia e professore ordinario di Storia della Medicina all’Università degli Studi di Pavia, dove presiede il Sistema Museale di ateneo.

fsc/gsl