Piano Mattei, Attilio Fontana “E’ utile per entrambe le parti”

20 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Siamo una Regione sicuramente fondata sul fare e sul saper fare e sull’esperienza che apportiamo nel mondo dell’industria e economico. Quindi noi siamo disponibili a questa collaborazione. Questo piano (Mattei, ndr) lo vedo come un intervento a medio-lungo termine che abbia la caratteristica di essere utile per entrambe le parti”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un convegno organizzato da Confcommercio sul Piano Mattei.

xh7/trl/gtr