Rfi, Strisciuglio “Stazioni avranno ruolo centrale per grandi eventi”

21 Agosto 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – “Le stazioni per noi sono il cuore della pianificazione dei trasporti” e “saranno dei luoghi centrali anche per i grandi eventi come il Giubileo e Milano-Cortina”. Lo ha detto all’Italpress l’amministratore delegato di RFI, Gianpiero Strisciuglio, a margine del Meeting di Rimini.

“Abbiamo un piano di interventi che coinvolge tutte le nostre 2200 stazioni, con 5 miliardi di investimento nei prossimi 10 anni”, ha spiegato.

