Sequestro dal valore di 28 milioni a un imprenditore a Palermo

10 Luglio 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Sequestro per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro a un imprenditore a Palermo.

Il decreto di sequestro è stato emesso ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Palermo ed eseguito dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo siciliano nei confronti di un imprenditore di un gruppo societario operante nel settore del trasporto di merci su strada.

Sono stati sequestrati otto immobili a Palermo e Ficarazzi, sei società, con sede nelle province di Palermo e Catania, un conto corrente, un motociclo e un autoveicolo, per

un valore complessivo di circa 28 milioni di euro.

col4/gtr