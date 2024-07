Sisma 2016, Albano “Da governo accelerazione su ricostruzione”

10 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il governo appena insediato ha voluto imprimere un’importante accelerazione alla ricostruzione, portando a termine e mettendo a terra anche quelle che erano le idee che già precedentemente si erano manifestate in particolare col Piano Nazionale Complementare”. Lo ha detto la sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano, a margine della conferenza stampa di presentazione del Rapporto sulla ricostruzione del Centro Italia a Roma.

