Stadio Milano, Fontana “Restare a San Siro è la soluzione migliore”

23 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Sono molto contento. Io lo dicevo da anni che si doveva trovare una soluzione e che quella migliore fosse rimanere a San Siro. Poi le scelte le dovranno fare i tecnici, però l’importante è che si rimanga in quella zona”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della “Cerimonia della ricerca” della Fondazione Ieo-Monzino all’Università degli Studi di Milano a proposito della possibilità che Milan e Inter costruiscano un nuovo stadio nell’area di San Siro. “Sono molto contento del fatto che si sia optato per questa soluzione che mi sembra la migliore e quella che interpreta di più anche un po’ il nostro modo di partecipare”, ha aggiunto.

xh7/trl/gtr