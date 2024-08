Taddeucci bronzo nella Senna “Rituffarsi? Una volta basta e avanza”

8 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa medaglia è tutto. È il sogno di ogni atleta essere alle Olimpiadi, essere medagliati è qualcosa di bellissimo. La Senna? Ci siamo tutelati un minimo, anche il giorno prima fare un allenamento sarebbe stato un rischio, siamo stati tutelati anche dal punto di vista medico, abbiamo preso medicinali prima e dopo la gara. Rituffarsi nella Senna? Una volta basta e avanza”. Lo ha dichiarato a Casa Italia Ginevra Taddeucci, vincitrice del bronzo nel nuoto di fondo acque libere 10 km ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

