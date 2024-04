Addio al maestro del design sperimentale Made in Italy

Si è spento a 84 anni nella sua casa di New York il rappresentante più emblematico del design sperimentale Made in Italy. Tra le sue creazioni più conosciute, le poltrone della “Serie Up”

Si è spento a 84 anni nella sua casa di New York il rappresentante più emblematico del design sperimentale Made in Italy. Tra le sue creazioni più conosciute, le poltrone della “Serie Up”

Per Gaetano Pesce la creatività, l’arte e il design sono stati la sua vita, oltre che una passione, tanto da farlo diventare il rappresentante più emblematico del design sperimentale del Made in Italy in tutto il mondo. Tra le sue creazioni più conosciute, senza dubbio vi sono le poltrone della “Serie Up”, grazie alle quali nel 2022 vinse il Compasso d’oro alla carriera, senza dimenticare le numerose opere oggi esposte nei più importanti musei internazionali di Londra, Parigi e New York.

Pesce amava ripetere che “un bravo architetto deve interpretare l’anima di un luogo” ma soprattutto “ognuno ha diritto alla propria differenza, la diversità è vitale. Senza non avremmo niente da dirci”. Una visione di unicità che l’architetto e designer è riuscito a trasmettere in tutte le sue opere, diventando così la voce più libera degli ultimi 60 anni.

Nato a La Spezia nel 1939, Pesce aveva studiato architettura e disegno industriale a Venezia, poi si era trasferito prima ad Helsinki, a Parigi e, infine, dal 1983 a New York dove si è spento questa mattina all’età 84 anni.

A comunicare la sua scomparsa il suo staff, tramite un post su Instagram: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del visionario creatore Gaetano Pesce”.



Di Claudia Burgio