Natale in casa Disney: giochi, libri, abbigliamento e non solo

C’è già aria di Natale in casa Disney. Come da tradizione, anche quest’anno si è tenuto “Natale a Settembre”, nella bellissima cornice dell’Hotel Nhow di Milano. Un’occasione per presentare nuovi prodotti pensati per il periodo delle feste, con novità per tutte le età e per soddisfare i gusti più disparati.

Tra i protagonisti, oltre all’intramontabile “Nightmare Before Christmas” – tra le tante cose, i tarocchi ufficiali e un libro di ricette – ci sarà indubbiamente Stitch, anche in vista dell’uscita del nuovo film al cinema nel 2025, al centro di una grande linea di prodotti, alcuni dei quali molto particolari, come lo Stirch interattivo.

Il 19 dicembre uscirà al cinema “Mufasa”, nuovo film live action tratto dall’universo cinematografico de “Il Re Leone”, proprio nell’anno del 30esimo anniversario dall’uscita del primo capitolo. Non è un caso quindi che tra i pupazzi più presenti ci siano proprio i buffi abitanti della savana.

Disney da qualche anno ha acquisito con successo brand di grande notorietà come Marvel e Star Wars e ha da tempo integrato nei propri prodotti anche quelli legati a questi celebri universi, che continuano a conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo. Anche per questo Natale, quindi, non mancheranno nuovi giochi e accessori da questi universi narrativi, tra Lego, action figures, Funko Pop e Videogame.

Inside Out 2 è il film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi, che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari a livello globale e sarà disponibile su Disney+ dal 25 settembre. Ansia, Gioia e tutti gli inquilini della mente della piccola Riley saranno anche loro tra le novità della stagione natalizia.

Infine, non solo giochi e videogame, ma anche un’ampia linea di abbigliamento pensata per tutta la famiglia.