Clementoni, ecco “Er Giro de Peppe”

«Il gioco è una cosa seria. Non bisognerebbe mai smettere di giocare, specialmente quando si diventa grandi» è la frase con cui Mario Clementoni spiegò la filosofia della sua azienda. Nato a Potenza Picena il 27 gennaio 1925 e morto a Recanati il 10 ottobre 2012, Clementoni – dopo un’esperienza a Pesaro nel mondo degli strumenti musicali – nel 1963 decide di realizzare e diffondere un prodotto all’epoca ancora poco praticato in Italia ma che – inventato in Egitto addirittura ai tempi dei faraoni – nel resto d’Europa era già protagonista: il gioco da tavolo.

Intraprende l’attività con la moglie Matilde e poche persone che lavorano a mano, in maniera artigianale. I primi prodotti sono realizzati pezzo per pezzo nel garage di casa, a Recanati. Il primo gioco è la “Tombola della canzone” legata alle canzoni più famose del periodo; seguono “Portobello”, “Befana”, “Mago Silvan”. Nel 1967 raggiunge un importante successo commerciale con la presentazione sul mercato del gioco in scatola “Sapientino”. Nei primi anni Settanta ottiene la licenza per la produzione dei prodotti a marchio Walt Disney con titoli come “Colpo grosso a Topolinia”, “Paperone contro i bassotti”, “Robin Hood”, “Carosello a Disneyland”, “Petrol”, “Mondo papero”, “Elliott il drago invisibile” e “Week end”. Sua anche una versione casalinga del “Rischiatutto” di Mike Bongiorno, mentre nel 1979 la partnership con la Texas Instruments porta alla distribuzione del gioco “Grillo Parlante”.

Vent’anni fa, alla morte del padre Mario, la guida dell’azienda passa al figlio Giovanni ma vi lavorano con ruoli diversi anche gli altri suoi fratelli: Stefano, Pierpaolo, Patrizia. A seguito dell’enorme successo del videogioco “Ruzzle”, Clementoni pubblica nel 2013 l’omonimo gioco da tavolo. Quattro anni dopo propone inoltre la rivisitazione grafica dello storico personaggio di Sapientino che, ormai cinquantenne, si mette a insegnare robotica ai bambini.

In piena epoca di videogame, la Clementoni continua adesso la sua sfida con “Er Giro de Peppe”, il primo gioco da tavolo per trovare parcheggio a Roma, uscito lo scorso 16 novembre nello store “Rome is More” a Testaccio, in via Mastro Giorgio 31. Il gioco parte dalla Fontana di Trevi e lo inizia chi, tirando una moneta, si avvicinerà di più alla fontana. Dall’Eur a Ponte Milvio, da Ostiense a Prati, dal Pigneto a Monteverde, il tabellone attraversa i principali luoghi di appuntamento della Capitale prevedendo una serie di ostacoli e imprevisti che i romani conoscono fin troppo bene. Il gioco include un mazzo di carte quiz sulla storia di Roma a cui i giocatori dovranno rispondere per guadagnarsi le monete necessarie a pagare il parcheggio.

di Maurizio Stefanini