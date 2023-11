Cresce La Ragione

Da oggi in edicola La Ragione passa da 8 a 12 pagine e vi raggiungerà direttamente a casa: potete abbonarvi mensilmente o annualmente all’edizione cartacea

Da questa mattina, La Ragione in edicola passa da 8 a 12 pagine. Una crescita netta, secca, pari al 50% della foliazione. Roba che di questi tempi sembra un atto di fede, più che lucido ragionamento. Invece, ferma restando la molla della passione per l’antico mestiere del giornalista, in questa decisione non c’è nulla di improvvisato. È il frutto di lunghe riflessioni e della convinzione che in un passaggio storico così delicato e controverso è fondamentale trovare quanto più spazio possibile per un ragionamento fermo, ma pacato. Convinto, ma sempre capace di ascoltare. È quello che abbiamo provato a fare nel nostro piccolo e che garantiamo di continuare a fare.

Investire di più nella carta significa dover investire al contempo ancor di più in tutti i contenuti digitali, che ormai costituiscono la base imprescindibile di qualsiasi iniziativa editoriale. Come in questi spazi. È online che si vive H24, per 365 giorni l’anno. Un continuum che siamo chiamati a vivere con massimo equilibrio, reso ancora più difficile da tempi di reazione e commento ormai compressi oltre ogni limite.

La Ragione a 12 pagine vi raggiungerà a casa, perché sempre da oggi potrete abbonarvi all’edizione cartacea del nostro quotidiano attraverso il sito www.laragione.eu e l’app. Proponiamo due soluzioni di abbonamento: 9,99 € per quello mensile, 99,99 per l’annuale. In questo secondo caso, calcoli alla mano, due mesi sono in omaggio. La Ragione vi verrà recapitata da Poste Italiane ovunque vogliate in tutta Italia, per garantirvi la piacevolezza dello sfogliare il giornale e compiere gesti antichi e di immutato valore.



Per gli abbonamenti,



Per gli abbonamenti, clicca qui

Tante altre le novità in arrivo, a cominciare dai nuovi spazi della redazione milanese de La Ragione in Corso di Porta Ticinese 58, che presto apriremo a studenti e cittadini per un fitto programma di eventi. Sarà il nostro hub culturale.