Leggere per nutrire l’anima

Leggere è una salvezza, letteralmente. Leggere ci fornisce gli strumenti per non essere preda delle emozioni più superficiali, delle notizie commentate in un tweet o in un post disinformato, tendenzioso o frettoloso di chi non ha alcun interesse ad approfondire i fatti e ha solo bisogno di un pubblico. Meglio ancora di un gregge.

Pensate a questi giorni, in cui meritoriamente alcune fra le migliori penne del nostro Paese (che definizione deliziosamente vintage, “penne“) cercano di mantenere il sangue freddo e la razionalità in una fase storica di incredibile delicatezza. Spietata non solo nei fatti che abbiamo la (disav)ventura di dover raccontare e commentare, ma nelle strategie che spesso si muovono dietro quei fatti. Veri e propri disegni del male, per il male.

Leggere è un piccolo, ma coriaceo antidoto, fornisce strumenti essenziali. Non ci riferiamo solo a ciò che abbia diretta attinenza – per esempio – con il conflitto in corso in Medioriente o la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Certo, documentarsi è di per sé un bene – fondamentale per non muoversi sull’onda di emozioni magari indotte – ma non ci riferiamo solo a “farsi una cultura“.

Pensiamo a quanto prendere fra le mani un libro o leggerlo in formato digitale siano gesti capaci di arricchirci di per sé. Permettono al nostro cervello e al nostro cuore di astrarsi dal quotidiano, da tutto ciò che è solo emozione contingente, talvolta violenta e irrazionale.

Arricchisce come null’altro, regalando sensazioni che ricorderemo per una vita intera. Fate un test su voi stessi: chiudete gli occhi e tornate a quel romanzo letto da ragazzi. Gustatevi l’emozione. Leggiamo anche per sollevarci da questi tempi grami e dolorosi e soprattutto spingiamo a leggere. A cominciare dai nostri figli, un dovere e non usiamo a cuore leggero questa parola.

Per ottimizzare i tempi e sfruttare tutto quello che c’è, personalmente non disdegno anche gli audiolibri: al mattino, accompagnando mio figlio a scuola, ascoltiamo insieme “Harry Potter e la camera dei segreti”. Il traffico diventa un po’ più sopportabile. Sto leggendo, poi, “Brick for Stone” di Alessandro Barbero, ho appena finito il secondo “M” di Antonio Scurati e il libro di Bruno Vespa su Jfk, mentre il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni è un fantastico personaggio con cui spesso mi piace ritrovarmi.

Cito queste letture sparse per ricordarci come non sia certo “necessario“ pavoneggiarsi con la “Critica della ragion pura di Kant” o “L’Ulisse” di Joyce. Leggiamo e facciamo leggere per rendere un po’ più sopportabile vivibile il nostro mondo.

di Fulvio Giuliani