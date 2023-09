Linus – Festival del fumetto, dal 22 al 24 settembre ad Ascoli Piceno

Dopo il successo dello scorso anno, torna dal 22 al 24 settembre ad Ascoli Piceno Linus – Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: tre giorni ricchi di appuntamenti sul tema del fumetto con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Tre giorni molto intensi arricchiti da 10 diversi appuntamenti e 2 mostre, il tutto con il fumetto a farne da padrone e da lente attraverso cui osservare il mondo e le diverse forme d’arte ospiti della manifestazione.

«Nello spirito che anima anche La Milanesiana, il fumetto incontrerà il Cinema, la Letteratura, la Musica, la Televisione, la Storia. Tengo molto che la conferenza stampa di questo Festival si svolga a Milano, anche se il Festival ha luogo a Ascoli: non solo perché Milano è il luogo de La Milanesiana, la mia città, da cui tutto ha inizio. Ma soprattutto perché linus nasce a Milano, nasce alla Milano Libri, fa parte del tessuto culturale di questa città. Anzi, direi che ne esprime uno dei suoi volti più belli. Il fumetto sarà la lente attraverso cui incontreremo le altre discipline e, anche, rileggeremo eventi storici, e personaggi letterari» ha raccontato Elisabetta Sgarbi durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina nella splendida cornice del Chiostro Vichi del Piccolo Teatro di Milano. A fare eco alle parole di Sgarbi l’assessore alla Cultura del comune di Milano Tommaso Sacchi: “Linus è un pezzo della storia e del pensiero intellettuale che ha accompagnato il ‘900 a partire proprio da Milano. Un incrocio straordinario di pensiero, sarcasmo e ironia attraverso il fumetto. Strisce che han fatto la storia di un’editoria necessaria”.

Tra gli ospiti di questa edizione il due volte Premio Strega Sandro Veronesi che condurrà il dialogo principale delle tre serate in cui si alterneranno Sio, Altan e Zerocalcare, l’icona Barbara Bouchet, Irene Grandi e Raphael Gualazzi con i loro concerti, e tanti altri interventi.

Le due mostre che impreziosiranno il programma di questa edizione si terranno nella cornice del Palazzo dei Capitani del Popolo e saranno inaugurate entrambe nella prima giornata del festival, venerdì 22 settembre:

“1973 – 2023. A cinquant’anni dal Golpe in Cile, nelle tavole di Alfredo Chiappori”. Alfredo Chiappori, vignettista, fumettista e illustratore, subito dopo il golpe dell’11 settembre 1973 disegnò 20 tavole per denunciare le responsabilità di ciò che era accaduto in Cile. Le intitola provocatoriamente “Punto final” e non si limita a un’accusa superficiale, ma fa i nomi dei mandanti, oltre che degli esecutori, con una chiarezza e una lucidità encomiabili. Tutte le 20 tavole saranno presenti nella mostra.

"Scerbanenco secondo Fior" con le 21 tavole delle illustrazioni del fumettista Manuele Fior che accompagnano i romanzi di Giorgio Scerbanenco rieditati da La nave di Teseo. Intervengono Manuele Fior e Cecilia Scerbanenco, figlia di Giorgio, fondatrice e responsabile degli Archivi Scerbanenco. Il catalogo della mostra è edito dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Tra gli eventi più attesi spiccano indubbiamente la serata del 22 settembre con Sandro Veronesi in dialogo con il giovane fumettista Sio – che si esibirà anche in una performance tra disegno e musica con Fabio Antonelli – al Teatro Ventidio Basso dove si terrà anche la serata conclusiva della kermesse domenica 24 con ospite Zerocalcare uno dei più famosi fumettisti italiani attuali, sbarcato anche su Netflix con due serie animate di successo.

Ma anche la musica sarà protagonista. Subito dopo Zerocalcare si esibirà per un concerto esclusivo Raphael Gualazzi mettendo in scena una scaletta interamente pensata come un connubio tra fumetto e jazz. Inoltre, sabato 23 settembre, dopo l’incontro “Dalla Pimpa a Cipputi” con Sandro Veronesi e la leggenda Francesco Tullio-Altan, ci sarà il concerto illustrato di Irene Grandi.

Infine, dopo essere stata presentata per la prima volta a Venaria Reale (Torino) per La Milanesiana, ad Ascoli Piceno nella scorsa edizione di “linus – Festival del fumetto”, al Mart di Rovereto e a Viareggio, torna, ancora più estesa, la mostra “linus – Tutti i numeri dal 1965 al 2023” che questa volta si terrà al Castello Estense di Ferrara dall’8 settembre al 26 dicembre. Come sempre accade, ai Festival curati da Elisabetta Sgarbi, piace viaggiare!

Tutti gli eventi – ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata – sono disponibili su www.linusfestival.it .

