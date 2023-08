Voci e storie a Porto Cervo – con Flavia Cercato

Si è concluso ieri il sesto appuntamento della kermesse culturale di Voci e Storie a Porto Cervo presso il Ristorante delle Rose. Ospite della serata, Flavia Cercato conduttrice radiofonica e televisiva, che ha presentato la sua prima opera: “Il destino dell’ortica”.

La storia di donne tenaci come ortiche, che ha inizio nel 1925 nel cuore del Coppedè, il quartiere più eccentrico di Roma. L’autrice ci regala dei personaggi originali e imprevedibili che, alla ricerca del loro posto tra le caotiche trame del mondo, si specchiano l’una nella storia e nei tormenti dell’altra, proprio come succede in ogni famiglia.

Qui le foto dell’incontro, presentato dal Direttore Fulvio Giuliani presso l’Hotel delle Rose di Porto Cervo. Un ringraziamento speciale a Gigio D’Ambrosio, presente anche lui durante l’evento e che ci ha regalato la lettura di alcune pagine del libro.

Prossimo appuntamento, lunedì 21 agosto, con Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano, autore di numerosi bestseller. Ci parlerà del suo ultimo libro, “Sorelle” edito da Rizzoli: una storia di intrighi e misteri ambientati, come sempre, nella sua magica Napoli.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e prenderanno il via alle 19:30. Per info e prenotazioni: info@laragione.eu.

Partner della rassegna: Ferrari Trento, Christian Dominici Spa e AdnKronos in qualità di media partner.