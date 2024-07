Agli italiani la sanità piace tanto

Secondo l’ultima indagine Censis, il 91,7% degli italiani si dice molto orgoglioso del sistema sanitario nazionale. Eppure i problemi e le lamentele non mancano

Secondo l’ultima indagine Censis, il 91,7% degli italiani si dice molto orgoglioso del sistema sanitario nazionale. Eppure i problemi e le lamentele non mancano

Siamo fatti così: ci lamentiamo di tutto, a prescindere. Le strade sono sporche, i mezzi pubblici non passano mai, gli immigrati sono troppi e le tasse troppo alte. Poi però se il bus che ti serve lo trovi senza problemi, se il badante straniero della mamma è tanto una brava persona, se hai trovato il modo per scaricare quella spesa dall’Unico, tutto sommato le cose non vanno così male.

Prendi il Servizio sanitario nazionale: fra liste d’attesa, ambulatori zeppi e aggressioni ai medici in Pronto soccorso, conoscete qualcosa di altrettanto bistrattato e vilipeso? Quando però un’indagine come quella appena pubblicata dal Censis con la Federazione nazionale dei medichi chirurghi e degli odontoiatri chiede agli italiani un giudizio sulla sanità pubblica, ecco le risposte che ti infilzano in contropiede: il 91,7% è molto orgoglioso del nostro sistema sanitario, otto italiani su dieci sono convinti che, se l’apparato regge l’urto della richiesta monstre, il merito è dei medici.

Anzi: per il 92,5% degli intervistati se ne dovrebbero assumere molti di più, grazie a investimenti giudicati prioritari rispetto a scuola, mobilità e previdenza. Percentuali bulgare anche per i favorevoli a trattenere i medici che vogliono espatriare, a pagarli meglio, a stabilizzarli con contratti duraturi, a garantire loro autonomia senza vincoli di budget. Un perfetto libro di sogni che son desideri. Buono fino alla prossima attesa biblica passata sulla poltroncina di un ambulatorio.

Di Valentino Maimone