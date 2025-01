Berciare sui vaccini non paga. Vaccinarsi sì

Clorito di sodio. Già così farebbe ridere, se non ci fosse di mezzo la credulità di migliaia di tordi pronti a farsi infilzare in nome delle panzane no vax. La notizia del ritorno di fiamma (in Veneto) della “soluzione minerale miracolosa” (un intruglio spacciato per disinfettante contro impossibili effetti nocivi del vaccino anti Covid, in realtà un candeggiante usato nell’industria tessile e in quella cartacea) arriva nel giorno in cui l’Istat comunica che il 2024 si è chiuso con un numero complessivo di morti (650mila, per qualunque causa) in linea con l’anno prima dell’esplosione della pandemia.

Mettetela come vi pare, ma vuol dire che i detestati vaccini hanno funzionato. Che hanno ridotto drasticamente i costi sociali. E che gli effetti collaterali strillati dagli apocalittici, che parlavano di “siero” (ignoranza crassa) o berciavano di fantomatici chip inoculati per conto dei poteri forti, non hanno causato nessuna ecatombe. Qualcuno dovrebbe spiegarlo a chi sogna di uscire dall’Oms.

Di Valentino Maimone