Com’è l’acqua oggi? Eccellente

Un’analisi accurata del monitoraggio effettuato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) sulle acque balneabili in Italia

Nella trepidante attesa della mappatura governativa delle spiagge demaniali, ci confortiamo intanto con i risultati del monitoraggio della qualità delle acque balneabili a cura del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa). Al termine di un lavoro durato quattro anni – basato su analisi microbiologiche di 30mila campionamenti – si scopre che farsi il bagno in Italia è praticamente come farlo in Paradiso: il 95,5% di tutte le aree adibite alla balneazione, circa 5.000 chilometri su un totale di 5.300, sono “eccellenti”. Un rimanente 2,7% (144 chilometri) è di qualità “buona”. Solo 43 chilometri vengono bollati come “insufficienti” o “scarsi”. Le acque monitorate non sono soltanto marine, perché includono laghi e alcuni fiumi.

Con simili percentuali bulgare, non stupisce che tutte le regioni vantino numeri da prime della classe, sempre superiori all’85% nella categoria “eccellente”. Nessuno però tocca le vette di due proverbiali campionesse delle acque cristalline come Puglia e Sardegna, che non a caso si dividono ex aequo il primo posto con un 99% di quasi perfezione.

I principali parametri microbiologici di riferimento del monitoraggio sono stati le concentrazioni di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, considerati indicatori di contaminazione fecale. A scanso delle prevedibili obiezioni dei soliti maliziosi, urge un disclaimer: il monitoraggio ha escluso i tratti di mare che ospitano porti, servitù militari o altre aree protette.

di Valentino Maimone