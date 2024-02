Giornata Mondiale contro il cancro infantile: ancora troppe disparità In Italia il tasso di sopravvivenza al cancro infantile è dell’80%, nei Paesi in via di sviluppo tocca a malapena il 20%. Obiettivo OMS: raggiungere il 60% Febbraio 15, 2024 | Salute

Giornata Mondiale contro il cancro infantile: ancora troppe disparità In Italia il tasso di sopravvivenza al cancro infantile è dell’80%, nei Paesi in via di sviluppo tocca a malapena il 20%. Obiettivo OMS: raggiungere il 60% Febbraio 15, 2024 | Salute

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Ragione (@laragione.eu) Giornata Mondiale contro il cancro infantile: ancora troppe disparità In Italia il tasso di sopravvivenza al cancro infantile è dell’80%, nei Paesi in via di sviluppo tocca a malapena il 20%. Obiettivo OMS: raggiungere il 60% Febbraio 15, 2024 | Salute

Febbraio 15, 2024 | Salute

In Italia il tasso di sopravvivenza al cancro infantile è dell’80%, nei Paesi in via di sviluppo tocca a malapena il 20%. Obiettivo OMS: raggiungere il 60%