Una locomotiva speciale per gli obiettivi climatici 2030

Mancano sei anni al fatidico 1° gennaio 2030, anno in cui sarà necessario aver raggiunto gli obiettivi climatici 2030 indicati dall’Unione Europea, che mirano alla sostenibilità. Per questo,– lanciata a Duisburg insieme alle associazioni tedesche di settore VDV, BME e Die Güterbahnen –, che viaggerà in tutta Europa per sensibilizzare l’opinione pubblica alla riduzione di CO2.