80 anni di infinito De Niro

La lista dei formidabili personaggi cui Robert De Niro ha dato corpo e anima in oltre 50 anni di carriera è infinita. Continuare l’elenco sarebbe superfluo, escludere alcune interpretazioni forse risulterebbe offensivo. L’attore italo-americano per festeggiare la cifra tonda (di recente è diventato padre per la settima volta) ha scelto di venire in vacanza a Napoli prima e poi in Costiera Amalfitana, con un saluto all’amico Paolo Sorrentino, impegnato su un set napoletano.

De Niro ha portato nel cinema d’élite il concetto più alto di versatilità. Anzi, forse è stato il secondo in ordine di tempo, preceduto da quell’altro genio assoluto di Marlon Brando. Poi c’è stato anche Jack Nicholson e poco altro, ma Jack, anche per quegli occhi che non avrebbero mai potuto mentire, ha sempre caratterizzato immediatamente i suoi personaggi. Con De Niro, non si sa mai cosa stessero pensando, meditando. Se Brando, con i suoi codici, con la sua mimica, portava gli spettatori a estraniarsi, a considerare la sua interpretazione slegata dal personaggio, De Niro è il “personaggio” del film, vi si identifica, ci entra dentro, anche fisicamente, come avvenuto in “Toro Scatenato”, dove ingrassa 30 chili, o in “The Untouchables” (Gli Intoccabili) dove indossa anche le mutande di seta, per rendere al meglio la vita avvolta dal lusso di Al Capone.

Martin Scorsese – soprattutto nei gangster movie – ha saputo trarre il massimo dal suo incredibile talento espressivo. Hanno lavorato assieme in nove film, producendo almeno cinque-sei capolavori, comprese opere poco comprese dalla critica come Casinò (1995). De Niro per lui ha interpretato redenti e cattivi, perdenti e vincenti. Poliziotto, detective, criminale. Tutto con disarmante competenza e naturalezza.

“Non conosco nessuno in grado di sorprendermi sullo schermo come De Niro per la sua forza e capacità di coinvolgere”, dice di lui Scorsese. Ma prima di Scorsese c’è stato Brian De Palma, e dopo Scorsese c’è stato Francis Ford Coppola e anche George Lucas. Anche Bernardo Bertolucci, che gli affidò il ruolo del giovane Berlinghieri, proprietario terriero padano nella prima metà del ventesimo secolo in Novecento atto I e II, nel 1976. De Niro era sul set a Parma dal lunedì al venerdì, nel week end volava a New York per confezionare Taxi Driver.