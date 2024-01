Addio a David Soul, “il biondo” di Starsky & Hutch

David Soul, morto oggi a 80 anni, era Hutch, il riflessivo biondo del duo di poliziotti ironici e temerari che sono sbarcati a bordo della Ford Gran Torino rossa con striscia bianca (poi finita in un film di Clint Eastwood dal titolo omonimo) sulla tv italiana alla fine degli anni ‘70, ben quattro anni dopo il grande successo riscosso negli Stati Uniti. Chi non ha mai sentito parlare di Starsky & Hutch? Ottantotto puntate ambientate nell’immaginaria Bay City (in realtà era Los Angeles), quattro stagioni, in Italia su Raidue in prima serata, addirittura contro un totem come Mike Bongiorno e il suo mitologico “Lascia o Raddoppia”. Decenni dopo sono diventati anche un videogame per la PlayStation.