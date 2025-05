Al cinema “One to One: John & Yoko”, la straordinaria storia di John Lennon e Yoko Ono

Nelle sale italiane dal 15 al 21 maggio come evento speciale per Nexo Studios, “One to One: John & Yoko” è il docufilm diretto dal premio Oscar Kevin Macdonald dedicato alla storia di John Lennon e Yoko Ono

Nelle sale italiane dal 15 al 21 maggio come evento speciale per Nexo Studios, “One to One: John & Yoko” è il docufilm diretto dal premio Oscar Kevin Macdonald dedicato alla straordinaria storia di John Lennon e Yoko Ono. Il racconto si concentra sugli anni fra il 1971 e il 1973, un periodo cruciale in cui – lasciati alle spalle i Beatles e la pressante stampa inglese – la coppia si trasferisce in un piccolo appartamento nel Greenwich Village di New York. È qui che prende forma una nuova fase della loro vita: più intima, ma anche profondamente impegnata. Fra la militanza politica al fianco di figure come Allen Ginsberg e Jerry Rubin, la difficile ricerca della figlia di Yoko (Kyoko) e le crescenti pressioni dell’Fbi, il film offre uno sguardo complesso e autentico sulla loro quotidianità.

Fulcro emotivo della narrazione è il “One to One Benefit Concert”, organizzato dalla coppia per i bambini del Willowbrook State School: due concerti al Madison Square Garden il 30 agosto 1972, che rappresentano l’unica esibizione live completa di Lennon dopo i Beatles. Fra materiali d’archivio inediti, registrazioni telefoniche e interviste, il film tratteggia un ritratto profondo del loro legame e dell’America di quegli anni, divisa fra guerra e tensioni sociali. Un’occasione preziosa per superare il cliché di Yoko come “la donna che ha distrutto i Beatles” e riconoscerla invece anche come forza ispiratrice e sostegno fondamentale per un John Lennon artisticamente rinato.

di Federico Arduini