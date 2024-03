“Alien: Romulus”, primo trailer e primo poster per il film

L’attesissimo “Alien: Romolus”, nuovo capitolo della saga, si scopre nel primo trailer, in attesa di poterlo vedere al cinema dal 14 agosto

L’attesissimo “Alien: Romolus”, nuovo capitolo della saga, si scopre nel primo trailer, in attesa di poterlo vedere al cinema dal 14 agosto

L’attesissimo “Alien: Romolus”, nuovo capitolo della saga, si scopre nel primo trailer, in attesa di poterlo vedere al cinema dal 14 agosto

L’attesissimo “Alien: Romolus”, nuovo capitolo della saga, si scopre nel primo trailer, in attesa di poterlo vedere al cinema dal 14 agosto

Il primo trailer di Alien: Romulus, il film 20th Century Studios, è finalmente disponibile. Il film è frutto della produzione di Ridley Scott, noto per aver diretto tra gli altri il classico “Blade Runner” e l’originale “Alien”, oltre ad aver prodotto e diretto i più recenti film della saga come “Prometheus” e “Alien: Covenant”. Tra i produttori figurano anche Michael Pruss e Walter Hill, regista de “I Guerrieri della Notte”, che ha contribuito in veste di produttore ad altri capitoli del franchise di Alien.

Alien: Romulus arriverà il 14 agosto nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Questo horror-thriller promette di ripotare alle origini il franchise: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si troverà faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

di Federico Arduini