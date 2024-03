Via libera di Disney alla serie tv su Amanda Knox

Ha più le sembianze di un horror ma avrà la firma del padre dei cartoni animati più amati di sempre. Si tratta della serie televisiva sulla vita di Amanda Knox e il delitto di Meredith Kercher, prossimamente in onda su Hulu, il canale streaming della Disney. Una fiction in otto episodi, da un’ora ciascuno, che ricostruisce la vicenda giudiziaria che nel 2007 coinvolse la ex studentessa di Seattle accusata, con l’italiano Raffaele Sollecito, dell’omicidio della coinquilina inglese, avvenuto la sera del primo novembre di quell’anno in una casa di Via della Pergola a Perugia; un crimine che portò a 16 anni di reclusione l’ivoriano Rudy Guede, mentre Amanda e Raffaele vennero prima condannati e poi assolti.

Ed è proprio per fare luce sull’errore giudiziario che la 36enne americana, oggi madre di due figli, si batte da anni, anche attraverso lo schermo. La Knox ha già condiviso la sua storia nel 2013 attraverso il libro “Waiting to be Heard”, successivamente nel documentario di Netflix e nel film di “Lifetime Amanda Knox: Murder on Trial in Italy”. Ora sembra pronta a fare ritorno sotto i riflettori con la serie televisiva targata Hulu, in cui sarà interpretata dal volto noto della miniserie “Maid” Margaret Qualley e della quale è anche produttrice, insieme a Monica Lewinsky. Lewinsky è nota per il suo impegno contro l’ingiustizia mediatica, una causa che ha abbracciato dopo essere stata coinvolta nella tempesta politica legata al processo di impeachment del Presidente Bill Clinton, periodo in cui lavorava come stagista alla Casa Bianca.

Nel frattempo, il 10 aprile la Corte d’Appello di Firenze esaminerà l’ultima imputazione, quella di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba che è già costata ad Amanda una condanna, già scontata con i quasi quattro anni passati in cella per l’omicidio Kercher, a tre anni di reclusione.

Di Giorgia Spitoni