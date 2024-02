Angelina Mango canta sul palco con suo padre Pino

Il video di Angelina Mango che, a 13 anni, canta sul palco con suo padre Pino al teatro Stabile di Potenza. Talento, gioia, emozione, dolcezza e tante risate nel duetto

Angelina Mango e il meraviglioso duetto con suo padre Pino. È diventato virale il video di Angelina – vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo – che, a 13 anni, canta sul palco con suo papà al teatro Stabile di Potenza. Un duetto speciale in cui padre e figlia cantano il brano “Get back” dei Beatles. Alle percussioni Filippo – anche lui musicista – il primo figlio di Pino Mango.

Talento, gioia, emozione, dolcezza e tante risate come si nota all’inizio del video quando, prima di iniziare a cantare, Pino Mango scherza con Angelina dicendole: “Tu sai la canzone, io no: è inutile che fai tanto la spiritosa!”, facendo riferimento al leggio che aveva piazzato davanti a sé per leggere il testo della canzone.

di Filippo Messina