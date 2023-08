Arisa e l’inusuale annuncio matrimoniale sui social

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”, questo l’annuncio matrimoniale, decisamente inusuale, scritto e postato questa mattina da Arisa, che si è messa a nudo – nel vero senso della parola – sui propri social network, in cerca dell’anima gemella.

Siamo ormai abituati ai più insoliti annunci sui social – di matrimonio e non solo – e questa volta, è stato il turno di Arisa. La cantante, che ha da pochi giorni compiuto 41 anni – prosegue nel post scrivendo che cerca un uomo “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”.

Inoltre, “Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”. Arisa, alla fine del post, tiene a precisare: ”Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Il post è diventato immediatamente virale, con migliaia di like e commenti e ha scatenato molte polemiche sia per le foto che per quanto scritto. Chissà se Arisa riuscirà in questo modo a trovare l’amore tanto desiderato.