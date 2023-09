Benji, perché è finita con Bella Thorne e i problemi con la droga

Benjamin Mascolo, in arte Benji, cantante dell’ex duo Benji e Fede, al podcast “One More Time” di Luca Casadei, durante una lunga chiacchierata, ha raccontato i motivi che hanno portato, dopo 3 anni, alla rottura tra lui e Bella Thorne, celebre attrice statunitense e i problemi con la droga.

“Lei (Bella Thorne) è bisessuale, le piacciono le ragazze oltre che gli uomini – racconta Benji – Spesso stava da sola in America e soffre tantissimo lo stare da sola quindi c’erano chiamate al telefono di ore in cui piangendo mi diceva ‘Sono sola’. Un giorno mi chiede se può uscire con una ragazza. In quel momento dico di sì. Volevo renderla felice, ma mi sono reso conto dopo che ho subìto un po’ questa cosa come gelosia”.

Benjamin prosegue: “C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa ‘Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…’. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità.

Ma non solo, i problemi derivano anche dall’uso della droga. Benji, infatti, ha vissuto un vero e proprio periodo di eccessi. “Hollywood è una città molto falsa – spiega il cantante – Ogni persona che incontri, ogni cosa che fai, è lì perché vuole qualcosa da te e probabilmente tu vuoi qualcosa da loro”.

“Io magari mi trovavo a cena con The Weeknd, Robert Pattinson, grandi professionisti, superstar mondiali, mi sentivo un po’ in difetto e il mio ego subiva questa cosa. In Italia ero una popstar, avevo i soldi – continua Benji – Lì non ero nessuno, mi sentivo inferiore. Ero meno famoso, meno ricco, ero visto in maniera diversa”.

Questa, la principale causa che ha portato Benji a fare uso di droghe: “Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. L’ultimo anno è stato il più tosto: ogni giorno facevo uso di anfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Questa cosa si è evoluta velocemente. Sono arrivato a farmi 6 o 7 pasticche di ecstasy in un giorno e non dormire per una settimana, delirando completamente. Mi sentivo perso nel mondo, non vedevo i miei amici di vecchia data, la mia famiglia. Lì ero completamente allo sbando. Prima i miei amici di sempre hanno cercato di fermarmi, poi mi hanno allontanato, poco alla volta. Anche Bella mi ha detto ‘Finché non risolvi i tuoi problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme’”.

“Ho rischiato di morire di overdose”, le parole di Benji.

“Mio fratello era venuto a prendermi dall’Australia, si è presentato alla porta con il mio migliore amico e mi ha detto: ‘È ora di tornare in Italia, basta con la droga’. Quando sono arrivato a Modena ho ritrovato l’affetto vero. Passati due giorni, ho buttato via tutte le droghe. Ed è dal 19 giugno 2022 che sono sobrio”, spiega Benji.